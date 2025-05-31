Мощный пожар на складе под Москвой: огонь в 10 километрах от резиденции Путина

Это место, где диктатор живет и проводит совещания Совбеза. Считается, что резиденция Путина в Ново-Огарево является одним из самых засекреченных объектов РФ.

Заметим, что Путин владеет сразу несколькими резиденциями, расположенными в разных уголках России - в Геленджике, на Валдае, в Ново-Огарево и т.д.

Что касается резиденции в Геленджике, то она, как писало РБК-Украина, состоит из большого дворца, церкви, винного погреба, собственного казино, дендрария, катка для хоккея. Участок на скале с видом на Черное море надежно скрыт от людских глаз огромным лесом и специальной зоной.

Кроме того, здесь есть бункер, к которым у Путина замечена особая любовь. Причем она настолько велика, что Путина даже прозвали "бункерным".

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