Мощная кибератака. Российские хакеры отключили часть подстанций Украины в конце 2022 года

По информации компании, хакеры Sandworm для своей кибератаки использовали новую технологию воздействия на промышленные объекты. При помощи нее были отключены автоматические выключатели на украинских подстанциях, которые "привели к незапланированному нарушению электроснабжения".

В Mandiant отмечают, что кибератака произошла во время массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые провели российские военные.

"Согласно проведенному нами анализу, вмешательство (хакеров - ред.) началось в июне 2022 года или ранее и вылилось в два разрушительных события 10 и 12 октября 2022 года", - добавили в компании.

Обстрел 10 октября 2022 года

Напомним, что 10 октября российские оккупанты провели первый массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

10-11 октября для атак враг применил 112 ракет. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 65.

Часть украинских областей были обесточены. Всего оккупанты повредили 11 важных инфраструктурных объектов в Киеве и областях.

Отметим, хакеров Sandworm связывают с российским Главным разведывательным управлением. Они атаковали Украину с начала полномасштабного вторжения.