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Мощная кибератака. Российские хакеры отключили часть подстанций Украины в конце 2022 года

Фото: российские хакеры отключили часть подстанций Украины в конце 2022 года (freepik.com)
Автор: Иван Носальский

Хакерская группировка Sandworm, которая связана с россиянами, в октябре 2022 года провела кибератаку на энергосистему Украины. Она совпала с массированным обстрелом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фирмы Mandiant, которая входит в состав Google.

По информации компании, хакеры Sandworm для своей кибератаки использовали новую технологию воздействия на промышленные объекты. При помощи нее были отключены автоматические выключатели на украинских подстанциях, которые "привели к незапланированному нарушению электроснабжения". 

В Mandiant отмечают, что кибератака произошла во время массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые провели российские военные. 

"Согласно проведенному нами анализу, вмешательство (хакеров - ред.) началось в июне 2022 года или ранее и вылилось в два разрушительных события 10 и 12 октября 2022 года", - добавили в компании. 

Обстрел 10 октября 2022 года

Напомним, что 10 октября российские оккупанты провели первый массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины

10-11 октября для атак враг применил 112 ракет. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 65. 

Часть украинских областей были обесточены. Всего оккупанты повредили 11 важных инфраструктурных объектов в Киеве и областях. 

Отметим, хакеров Sandworm связывают с российским Главным разведывательным управлением. Они атаковали Украину с начала полномасштабного вторжения. 

 

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