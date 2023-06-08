Попали в жилые кварталы. Оккупанты 34 раз в сутки обстреляли Херсонскую область
Войска РФ обстреливали Херсонскую область 34 раз за минувшие сутки, применяя минометы, артиллерию, РСЗО "Град", а также используя для атак беспилотники.
Об этом 8 июня сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.
Чиновник представил оперативные данные о вражеских ударах по региону.
"За минувшие сутки противник совершил - 34 обстрела, выпустив 193 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА", - говорится в публикации.
Кроме того, войска РФ убили по Херсону, по которому выпустили 2 снаряда.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", - рассказал глава ОВА.
В результате вражеских ударов жертв и раненых среди гражданских, к счастью, нет, добавил он.
Обстрелы Херсонской области
Правобережная часть региона была освобождена бойцами ВСУ от российских оккупантов осенью 2022 года, и захватчики перебрались на левый берег области, откуда ежедневно продолжают терроризировать херсонцев своими обстрелами.
Для ударов по населенных пунктах на правобережье Херсонской области интервенты применяют практически весь арсенал вооружения.
Так, в начале июня войска РФ из авиации и минометов обстреляли Берислав, где под обстрел попал хлебозавод. Перед этим оккупанты обстреляли Херсон, в результате чего двое мирных горожан получили ранения.
Добавим, что наносить удары по Херсону россияне продолжали и во время эвакуации жителей затапливаемых населенных пунктов после подрыва Каховской ГЭС. В результате тех обстрелов двое полицейских получили ранения.
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