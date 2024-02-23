Разбитая многоэтажка, пожар и жертвы: последствия ударов "Шахедов" по Днепру и Одессе

В материале использованы публикации по Telegram Сил обороны юга Украины, командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, Facebook Генерального штаба ВСУ, Facebook ГСЧС, Telegram начальника Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера и главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Взрывы в Одессе и Днепре

В четверг поздно вечером в Воздушных силах призвали жителей Одессы и Измаила срочно идти в укрытие из-за фиксации пусков с Черного моря в направлении южных областей ракет Х-22 с нескольких российских самолетов Ту-22м3, ранее вылетавших с аэродрома "Энгельс". А об угрозе атак "Шахедов" военные предупреждали еще около 22:00, также из акватории Черного моря летели в направлении Одесской области. В частности, в районе города был зафиксирован вражеский беспилотник.

Местные власти также напомнили о правилах информ-тишины и призвали пройти в безопасные места и быть там до отбоя воздушной тревоги. Приблизительно в 23:00 стало известно о взрыве в районе города Одесса.

Отметим, что в половине двенадцатого ночи в ВС заявили о движении "Шахедов" в небе над Украиной. Дроны противника, в частности, летели в направлении Днепропетровской области и Днепра.

В городе взрывы прогремели в 00:43, а повторные были слышны в пригороде Днепра около 01:36.

Последствия

Как сообщил после полуночи глава ОВА Олег Кипер, в результате российской атаки "Шахедами" в Одессе вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Чиновник добавил, что была информация о пострадавших людях и рассказал о работе экстренных служб на месте.

Впоследствии в Силах обороны юга Украины рассказали, что враг атаковал Одесскую область "Шахедами и ракетами типа Х-31П и Х-22, которые запускался с тактической и стратегической авиации из акватории Черного моря. Военные отметили, что ракеты противника потеряли боевую способность в воздухе". В зоне ответственности СО юга Украины было сбито 9 дронов-камикадзе.

"Один из пораженных над морем дронов, упав на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвал разрушение и пожар. Из поврежденного здания удалось освободить охранницу, она не пострадала", - добавили военные.

Сначала было известно о теле одного погибшего, обнаруженного во время ликвидации пожара. Также была информация о том, что внутри еще могли находиться люди.

Уже утром стало известно, что число погибших возросло до трех человек. Так, тела еще двоих достали из-под завалов. Поисковую операцию прекратили.

В Днепре местные власти сначала сообщили, что из-за попадания вражеского дрона-камикадзе типа "Шахед" в многоэтажку было четыре пострадавших.

Однако позже, уже утром, в ОВА рассказали об увеличении количества травмированных и пострадавших до восьми человек. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Как добавил впоследствии начальник ОВА, кроме многоэтажки в Днепре, враг попал по предприятию.

"Из восьми пострадавших из-за атаки двое остаются в медучреждении. Их состояние расценено как средней тяжести. А остальные будут лечиться амбулаторно", - говорится в его сообщении.

Чем атаковали россияне и работа ПВО

По данным командования Воздушных сил ВСУ, войска РФ в ночь на 23 февраля атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами нескольких типов. Боевая работа по отражению воздушной атаки велась в четырех областях.

В общей сложности противник запустил по Украине 31 "Шахед", из которых 23 были сбиты ПВО ВСУ.

Кроме дронов-камикадзе, враг атаковал этой ночью также тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, противорадиолокационной ракетой Х-31П и двумя крылатыми ракетами Х-22.

"Противовоздушной обороной уничтожены 23 ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областей", - передали защитники неба.