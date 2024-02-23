Разбитая многоэтажка, пожар и жертвы: последствия ударов "Шахедов" по Днепру и Одессе

Российские захватчики в очередной раз нанесли воздушные удары по Украине в ночь на 23 февраля с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения. Сигналы тревоги звучали в нескольких областях, работала ПВО по отражению атаки, однако были попадания в Одессе и Днепре по гражданским объектам, погибли.
Что известно о последствиях атаки "Шахедов" по этим городам - в материале РБК-Украина.
В материале использованы публикации по Telegram Сил обороны юга Украины, командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, Facebook Генерального штаба ВСУ, Facebook ГСЧС, Telegram начальника Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера и главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
В четверг поздно вечером в Воздушных силах призвали жителей Одессы и Измаила срочно идти в укрытие из-за фиксации пусков с Черного моря в направлении южных областей ракет Х-22 с нескольких российских самолетов Ту-22м3, ранее вылетавших с аэродрома "Энгельс". А об угрозе атак "Шахедов" военные предупреждали еще около 22:00, также из акватории Черного моря летели в направлении Одесской области. В частности, в районе города был зафиксирован вражеский беспилотник.
Местные власти также напомнили о правилах информ-тишины и призвали пройти в безопасные места и быть там до отбоя воздушной тревоги. Приблизительно в 23:00 стало известно о взрыве в районе города Одесса.
Отметим, что в половине двенадцатого ночи в ВС заявили о движении "Шахедов" в небе над Украиной. Дроны противника, в частности, летели в направлении Днепропетровской области и Днепра.
В городе взрывы прогремели в 00:43, а повторные были слышны в пригороде Днепра около 01:36.
Как сообщил после полуночи глава ОВА Олег Кипер, в результате российской атаки "Шахедами" в Одессе вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Чиновник добавил, что была информация о пострадавших людях и рассказал о работе экстренных служб на месте.
Впоследствии в Силах обороны юга Украины рассказали, что враг атаковал Одесскую область "Шахедами и ракетами типа Х-31П и Х-22, которые запускался с тактической и стратегической авиации из акватории Черного моря. Военные отметили, что ракеты противника потеряли боевую способность в воздухе". В зоне ответственности СО юга Украины было сбито 9 дронов-камикадзе.
"Один из пораженных над морем дронов, упав на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвал разрушение и пожар. Из поврежденного здания удалось освободить охранницу, она не пострадала", - добавили военные.
Сначала было известно о теле одного погибшего, обнаруженного во время ликвидации пожара. Также была информация о том, что внутри еще могли находиться люди.
Уже утром стало известно, что число погибших возросло до трех человек. Так, тела еще двоих достали из-под завалов. Поисковую операцию прекратили.
В Днепре местные власти сначала сообщили, что из-за попадания вражеского дрона-камикадзе типа "Шахед" в многоэтажку было четыре пострадавших.
Однако позже, уже утром, в ОВА рассказали об увеличении количества травмированных и пострадавших до восьми человек. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.
Как добавил впоследствии начальник ОВА, кроме многоэтажки в Днепре, враг попал по предприятию.
"Из восьми пострадавших из-за атаки двое остаются в медучреждении. Их состояние расценено как средней тяжести. А остальные будут лечиться амбулаторно", - говорится в его сообщении.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, войска РФ в ночь на 23 февраля атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами нескольких типов. Боевая работа по отражению воздушной атаки велась в четырех областях.
В общей сложности противник запустил по Украине 31 "Шахед", из которых 23 были сбиты ПВО ВСУ.
Кроме дронов-камикадзе, враг атаковал этой ночью также тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, противорадиолокационной ракетой Х-31П и двумя крылатыми ракетами Х-22.
"Противовоздушной обороной уничтожены 23 ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областей", - передали защитники неба.
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