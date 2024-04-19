Тройное Евро. Топ-4 футбольных события, за которыми нужно следить всем украинцам в 2024 году

Футбольное лето 2024-го будет жарким для Украины. Сборные сразу четырех возрастных категорий сыграют на крупных турнирах – чемпионатах Европы среди 17-летних и 19-летних, Евро-2024 для взрослых и Олимпиаде. "Сине-желтый" марафон начнется в конце мая и продлится до середины августа.

Чемпионат Европы U-17

Хозяин: Кипр

Даты: 20 мая-5 июня

Количество участников: 16 команд

Первыми в борьбу вступят футболисты 2007 года рождения и младше. Команда Юрия Мороза пробилась на Евро после 7-летней паузы. На групповом этапе юные "сине-желтые" встретятся с хозяевами соревнований – киприотами, а также сербами и чехами. Две лучших команды квартета выйдут в четвертьфинал.

На европейских первенствах украинцы сыграют в десятый раз. Однако одолеть групповой этап юноши сумели только на дебютном чемпионате в 1994 году. Тогда сборные соревновались еще в формате U-16, а команда Владимира Киянченко взяла "бронзу". Заметными фигурами во взрослом футболе из той сборной стали Перхун, Слюсар и Ящук.

Евро-2024

Хозяин: Германия

Даты: 14 июня-14 июля

Количество участников: 16 команд

Втихую сборная Украины стала завсегдатаем чемпионатов Европы. После домашнего Евро-2012 "сине-желтые" в четвертый раз подряд выступят на главном форуме Старого света. В этот раз команде Сергея Реброва пришлось прокладывать путь через плей-офф. Впрочем, дело того стоило – на турнире группа довольно ровная.

Украина будет противостоять сборным Румынии, Словакии и Бельгии, поэтому оптимисты уже вычисляют место "сине-желтых" и в плей-офф. Конечно, на турнирах такого уровня слабых соперников не бывает. Но в рядах национальной команды собралось такое поколение исполнителей, что уже можно осторожно требовать уверенного выхода в 1/8 финала.

Чемпионат Европы U-19

Хозяин: Северная Ирландия

Даты: 15 июля-28 июля

Количество участников: 8 команд

На следующий день после финала взрослого Евро-2024 начнется турнир 19-летних. Среди участников и команда под руководством Дмитрия Михайленко. После триумфа на Евро-2009 снова собралась интересная плеяда исполнителей, половина из которых уже бороздит поля на Западе. Здесь и Шевченко-младший, и Кревсун, уже стучащий в дверь первой команды "Боруссии" Д.

"Сине-желтым" выпала честь открыть чемпионат. Украинцы в стартовом туре будут противостоять хозяевам соревнований – сверстникам из Северной Ирландии. Затем украинских талантов будут ждать поединки с Норвегией и Италией. Две лучшие команды группы отправятся в полуфинал. А третьи сборные двух групп разыграют пятую путевку на ЧМ-2025 среди 20-летних.

Олимпийские игры

Хозяин: Франция

Даты: 24 июля-10 августа

Количество участников: 16 команд

Финальным аккордом безумного футбольного лета станет Олимпиада. На премьерные для украинских футболистов Игры-2024 смогут поехать 18 украинцев 2001 года и младше. Кроме того, три футболиста в заявке могут быть вне возрастного ценза. Так что теоретически в Париже можно увидеть и ветеранов Степаненко с Ярмоленко.

Впрочем, решающим фактором для результатов олимпийской сборной станут переговоры с клубами. В дни проведения Олимпиады запланирована и квалификация еврокубков, а иностранные клубы будут выходить на финишную прямую подготовку к новому сезону. Отпускать важных исполнителей в такой момент – роскошь, на которую, очевидно, пойдут не все...