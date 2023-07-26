"Подержи мое пиво". Месси дерзко отпраздновал гол с Бекхэмом: видео

Аргентинец вышел в старте "цапель" на поединок Кубка лиги против "Атланты Юнайтед". За 78 минут на поле "десятка" оформил дубль и ассистировал финну Тейлору.

Месси один из забитых мячей посвятил Бекхэму. После празднований с партнерами по команде он остановился на поле, посмотрел на англичанина и сделал характерный жест рукой, словно поднимая бокал пива. Это движение символизирует известный мем Hold my beer ("Подержи мое пиво"), подтверждающий крутизну героя.

Роль Бекхэма в подписании Месси стала ключевой. Легенда сборной Англии еще несколько лет назад начал работу над переходом семикратного обладателя "Золотого мяча". В частности, он озаботился комфортом аргентинца в Майами, пригласив на роль тренера любимца Месси Херардо Мартино.

Ранее "Интер Майами" раскрыл финансовые детали контракта с аргентинцем Месси. Контракт новичка обойдется в 50-60 млн долларов в год. Заключить договор с нападающим позволило крупное соглашение МЛС с Apple.