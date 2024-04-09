Нужно снова принять закон о ленд-лизе, - Волкер

США не воспользовались законом о ленд-лизе, принятым весной 2022 года, для помощи Украине. Аналогичный закон можно одобрить снова.

Об этом интервью РБК-Украина сказал американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

"Мне также хотелось бы увидеть новое законодательство, разрешающее ленд-лиз. Потому что это должны быть сотни миллиардов, которые Украина может занять по своему усмотрению", - сказал он.

Как отметил Волкер, поставок оружия по закону о ленд-лизе не было. "Мы никогда им не пользовались. Срок действия закона о ленд-лизе истек 31 октября 2023 года. Его можно было бы принять повторно, и я полагаю, это было бы очень разумной идеей, в дополнение к новому пакету помощи", - добавил американский дипломат.

Ленд-лиз

Закон о ленд-лизе был подписан президентом США Джо Байденом 9 мая 2022 года. Среди прочего он расширял полномочия президента США в соглашениях по поставке военной помощи Украине. Фактически позволяет отдавать в долг или в лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля.

Он позволял Белому дому предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения по ускоренной процедуре, то есть не дожидаясь специального выделения средств для этого Конгрессом США.

В последний раз программа ленд-лиза действовала во время Второй мировой войны, когда американскую военную помощь снабжали противников нацистской Германии, прежде всего Великобритании и СССР.

В то же время США не предоставляли Украине оружие по ленд-лизу, поскольку в этом не было нужды. Вся помощь выделялась бесплатно.

Однако с конца 2023 года США фактически приостановил помощь Украине, поскольку пакет помощи на 60 млрд долларов заблокирован в Палате представителей Конгресса США.