Нужно для вступления в ЕС. Украина и Еврокомиссия начали разъяснительные встречи по агросектору

Еврокомиссия начала разъяснительные встречи с украинским представителями по осуществлению официального скрининга в рамках переговорного раздела "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий".

Украинскую делегацию возглавил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич. Во вступительном слове заместитель министра поблагодарил ЕС за непоколебимую поддержку Украины во время полномасштабной вероломной войны России против украинского народа.

"Несмотря на постоянные боевые действия, интенсивные обстрелы Россией украинских городов, сел и энергетической инфраструктуры, для нас очень важно двигаться к нашей цели - вступлению в ЕС. Мы понимаем, что этот путь будет непростым, а переговоры в аграрной сфере - тем более", - отметил Дмитрасевич.

Разъяснительные встречи по разделу "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий" продлятся 25-26 апреля. В течение встречи будут рассмотрены разделы:

безопасность пищевых продуктов,

ветеринарная,

фитосанитарная политика.

Раздел по рыбоводству будет рассмотрен уже в конце мая.

После этих встреч по каждому разделу Украина обязана провести представление своего прогресса по разделам.

На основании этих презентаций Еврокомиссия будет проводить скрининг законодательства и давать конкретные рекомендации. То есть, что необходимо Украине выполнить для того, чтобы открыть переговоры по конкретному разделу.