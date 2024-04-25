Нужно для вступления в ЕС. Украина и Еврокомиссия начали разъяснительные встречи по агросектору

В Брюсселе начались разъяснительные встречи Еврокомиссии и Украины по теме сельского хозяйства
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Еврокомиссия начала разъяснительные встречи с украинским представителями по осуществлению официального скрининга в рамках переговорного раздела "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий".
Украинскую делегацию возглавил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич. Во вступительном слове заместитель министра поблагодарил ЕС за непоколебимую поддержку Украины во время полномасштабной вероломной войны России против украинского народа.
"Несмотря на постоянные боевые действия, интенсивные обстрелы Россией украинских городов, сел и энергетической инфраструктуры, для нас очень важно двигаться к нашей цели - вступлению в ЕС. Мы понимаем, что этот путь будет непростым, а переговоры в аграрной сфере - тем более", - отметил Дмитрасевич.
Разъяснительные встречи по разделу "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий" продлятся 25-26 апреля. В течение встречи будут рассмотрены разделы:
Раздел по рыбоводству будет рассмотрен уже в конце мая.
После этих встреч по каждому разделу Украина обязана провести представление своего прогресса по разделам.
На основании этих презентаций Еврокомиссия будет проводить скрининг законодательства и давать конкретные рекомендации. То есть, что необходимо Украине выполнить для того, чтобы открыть переговоры по конкретному разделу.
Объяснительные встречи Еврокомиссии - это часть процесса проверки соответствия законодательства Украины как страны-кандидата к праву ЕС.
Напомним, что в декабре прошлого года на саммите в Брюсселе Европейский совет одобрил начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.
Заметим, что процесс переговоров о вступлении в ЕС может занять длительное время, поскольку Украине нужно теперь привести свое законодательство в соответствие с европейским. В частности, для этого необходимо будет выполнить так называемый Acquis communautaire, то есть комплекс прав и обязанностей государств-членов ЕС.
Acquis communautaire состоит из 35 отдельных пунктов, прогресс в выполнении каждого из которых должен быть одобрен всеми членами ЕС.
Эти пункты включают в себя вопросы свободной торговли, право интеллектуальной собственности, конкурентной политики, энергетики, налогообложения, правосудия, образования и культуры, финансового контроля и агросектора.
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