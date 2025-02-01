Нужно для производства оружия. ГУР обратилось с важной просьбой к военным

Производство оружия в Украине

Стоит отметить, что Украина за время, когда идет полномасштабная война, значительно нарастила производство отечественного оружия. Речь идет о дронах, роботизированных системах, средствах поражения и тому подобное.

В правительстве отмечали, что в этом году Украина планирует произвести 3 тысячи ракет и 30 тысяч дальнобойных дронов.

Также на днях Силы беспилотных систем подтвердили применение БПЛА дальнего действия, способного нести 250-килограммовую авиабомбу. Такой беспилотник может лететь на расстояние до 2 тысяч км с возможностью возвращения.

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