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Нужно возродить отношения. Кулеба планирует дипломатический тур в страны Латинской Америки

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в скором времени планирует дипломатический тур в страны Латинской Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в интервью BandNews TV.

"Мы открыты для проведения саммита в одной из стран Латинской Америки. Я планирую свой дипломатический тур в страны Латинской Америки", - сказал Кулеба.

Однако он затруднился ответить, когда именно планируется эта поездка.

Министр подчеркнул, что "нам нужно дать толчок, нужно возродить наши отношения".

"У нас было несколько хороших проектов между Украиной и латиноамериканскими странами. Нас многое объединяет, нужен толчок, и Украина готова взять лидерство в этом вопросе", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина рассчитывает привлечь к формуле мира как можно большее количество стран, в том числе представителей Латинской Америки, Африканского контингента, Индии и Китая.

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МИД УкраиныДмитрий Кулеба