Нужно возродить отношения. Кулеба планирует дипломатический тур в страны Латинской Америки

"Мы открыты для проведения саммита в одной из стран Латинской Америки. Я планирую свой дипломатический тур в страны Латинской Америки", - сказал Кулеба.

Однако он затруднился ответить, когда именно планируется эта поездка.

Министр подчеркнул, что "нам нужно дать толчок, нужно возродить наши отношения".

"У нас было несколько хороших проектов между Украиной и латиноамериканскими странами. Нас многое объединяет, нужен толчок, и Украина готова взять лидерство в этом вопросе", - отметил Кулеба.