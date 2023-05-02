Нужно возродить отношения. Кулеба планирует дипломатический тур в страны Латинской Америки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в скором времени планирует дипломатический тур в страны Латинской Америки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в интервью BandNews TV.
"Мы открыты для проведения саммита в одной из стран Латинской Америки. Я планирую свой дипломатический тур в страны Латинской Америки", - сказал Кулеба.
Однако он затруднился ответить, когда именно планируется эта поездка.
Министр подчеркнул, что "нам нужно дать толчок, нужно возродить наши отношения".
"У нас было несколько хороших проектов между Украиной и латиноамериканскими странами. Нас многое объединяет, нужен толчок, и Украина готова взять лидерство в этом вопросе", - отметил Кулеба.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина рассчитывает привлечь к формуле мира как можно большее количество стран, в том числе представителей Латинской Америки, Африканского контингента, Индии и Китая.
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