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"Нужно копать": Лукашенко объявил поиск редкоземельных металлов в Беларуси

Фото: Лукашенко будет искать редкоземельные металлы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Беларуси начнут поиск редкоземельных металлов. Будут копать, чтобы узнать, что находится в земле.

Об этом заявил Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное агентство БелТА.

"Актуальнейшая тема. В силу известных обстоятельств сейчас у всего мира на слуху тема добычи редкоземельных материалов", - сказал он.

Лукашенко заявил, что ставил задачу перед соответствующим министром

"Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром", - заявил Лукашенко

По его слова, геологоразведка в Беларуси развита недостаточно, находится на низком уровне.

"Поэтому министру природных ресурсов и охраны окружающей среды упираться вместе с вами придется прилично. Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле", - сказал он.

 

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что хотел бы заключить сделку с Украиной и получит доступ к редкоземельным металлам. В итоге был подготовлен договор о передаче в специальный фонд 50% доходов от природных ресурсов Украины. Однако рамочное соглашение не было подписано после ссоры Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля.

Как заявили в компании Lynas, крупнейшем в мире производителе редкоземельных металлов за пределами Китая, в Австралии есть редкоземельные элементы, необходимые Западу, и навыки для их экономичного производства. Использовать имеющиеся ресурсы гораздо проще, чем разрабатывать новые в других странах.

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Александр ЛукашенкоСоединенные Штаты Америки