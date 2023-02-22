Нужно помочь Украине победить, а затем не дать истории повториться, - генсек НАТО

По словам Столтенберга, НАТО не может позволить России "отколоть" Европу. Он обратился к американскому президенту Джо Байдену и союзникам, с призывом не разрешать России продолжать "отщеплять" европейскую безопасность.

Он призывает союзников оказать Украине поддержку, необходимую для победы, а затем обеспечить, чтобы история не повторилась. Ведь, по его словам, даже через год войны российский диктатор Владимир Путин вместо того, чтобы готовиться к миру, "готовится к новой войне".

"Мы видели российскую модель агрессии на протяжении многих лет... Мы не можем допустить, чтобы Россия продолжала разрушать европейскую безопасность. Мы должны разорвать этот цикл российской агрессии", – добавил генсек.

Он также отметил, что союзники по НАТО раньше никогда не были более сплоченными, чем сейчас.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО высоко оценил лидерство Джо Байдена и его "железную преданность" европейской безопасности.

"Ваш визит в Киев направил четкое сообщение о непреклонной поддержке Украины", - подчеркнул он.