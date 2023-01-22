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Нужны Украине для победы: Британия обещает добиваться решения по передаче Leopard

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Лондон, Воскресенье 22 января 2023 13:09
Нужны Украине для победы: Британия обещает добиваться решения по передаче Leopard Фото: глава МИД Великобритании Джеймс Клэверли (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Великобритания будет продолжать переговоры с союзниками по передаче Украине танков Leopard. Ведь они нужны ей для того, чтобы победить российскую агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы британского МИД Джеймса Клеверли в интервью Sky News.

"Мы хотим сделать так, чтобы украинцы победили. Мы хотим убедиться, что это будет сделано быстро, потому что это (передача Украине Leopard - ред.) лучший способ спасти как можно больше жизней. Великобритания была в авангарде поддержки Украины военным оборудованием еще до начала вторжения, и мы будем продолжать эту помощь", - заявил Клеверли.

Отвечая на вопрос, правда ли, что Германия делает недостаточно в вопросе поддержки украинцев, в частности, блокируя передачу танков, он сказал, что Берлин "уже сделал много".

"Стоит помнить, что она (Германия - ред.) отталкивается от совсем другой точки в вопросе танков.. Я хотел бы, чтобы украинцы были обеспечены Leopard 2. Поэтому я буду продолжать разговор с нашими союзниками и друзьями по НАТО, чтобы способствовать передаче Украине лучшего военного оборудования, чтобы помочь ей защититься от этого жестокого вторжения", - отметил Клеверли.

Напомним, как пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, политическое решение о передаче Украине танков западного образца не приняли в основном из-за нежелания Германии.

Между тем, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина все равно получит эти танки, даже если Германия не разрешит поставки.

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