Нужны новые подходы. Умеров сообщил о решении сменить руководство ВСУ
Война в Украине продолжает меняться и требует новых подходов, а также стратегий. Принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра обороны Украины Рустема Умерова.
Как отметил министр обороны, Валерию Залужному выпала одна из самых сложных задач - руководить нашими воинами во время войны с Россией. В то же время ВСУ и украинцы продемонстрировали миру то, что Украина будет бороться за свое и за своих несмотря на то, с каким врагом она имеет дело.
Во время войны военные отбили нашествие россиян, защитили государственность и продолжают ежедневно защищать нашу независимость. Впрочем, война не остается одинаковой.
"Война меняется и требует изменений. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 - это три разные реальности. 2024 принесет новые изменения, к которым должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии", - добавил Умеров.
По словам министра, сегодня, 8 февраля, было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины.
"Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы. Слава Украине", - добавил министр.
Слухи об отставке Залужного
Около недели назад в сети начали распространять слухи о том, что президент Украины, якобы, решил отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Более подробно об этом - в материале РБК-Украина.
Сегодня, 8 февраля, состоялась личная встреча между Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отметил последний, он обсудил с главнокомандующим ВСУ вопрос о том, кто может быть в обновленном руководстве армии.
Залужный, со своей стороны, добавил, что разговор был важным и серьезным. В частности были приняты решения о необходимости изменения подходов и стратегии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.