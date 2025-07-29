Нужна Палестина: Саудовская Аравия назвала условие нормализации отношений с Израилем

"Для Королевства Саудовская Аравия нормализация отношения с Израилем может произойти только через создание палестинского государства", - сказал Фархан.

Он добавил, что данная позиция остается прежней и основана на твердом убеждении, что "только путем создания палестинского государства и только путем реализации законных прав палестинского народы мы сможем добиться устойчивого мира и реальной интеграции в регионе".

Bloomberg отмечает, что президент США Дональд Трамп настаивает на присоединении Саудовской Аравии к Авраамским соглашениям.

Речь идет серии соглашений о нормализации отношений между арабскими государствами и Израилем, достигнутых при посредничестве первой администрации Трампа.

В свою очередь Саудовская Аравия неоднократно подтверждала требование наследного принца Мухаммеда бин Салмана о том, что в рамках любого соглашения о нормализации отношений найдено создание независимого палестинского государства.

Как поясняет издание, нынешний гуманитарный кризис в секторе Газа является камнем преткновения для достижения такого соглашения, поскольку голод сотрясает разрушенный палестинский анклав.

"Нет никакого смысла вести разговор о нормализации, когда в Газе постоянно гибнут люди, страдают и происходят разрушения", - заявил Бин Фархан.

Давление на Израиль и заявления Трампа по Газе

Bloomberg отметило факт, что международное сообщество оказывает все большее давление на западные правительства, чтобы те побудили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху активизировать усилия по предложению кризиса.

Тем временем Трамп, 28 июля, на встрече с премьер-министр Британии Киром Стармером заявил, что США будут работать над новыми усилиями по предоставлению продовольственной помощи в сектор Газа, чтобы бороться с голодом.

Он уточнил, что работа будет совместная с другими правительствами и организациями, включая Британию и ЕС.