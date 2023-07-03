Нужен пароль. В Украине ужесточают правила пополнения банковских карт через терминалы

Национальный банк Украины ужесточил требования к внесению наличных через платежные терминалы. С 1 августа 2023 года квитанции должны содержать номер мобильного телефона плательщика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
По данным пресс-службы, во время операции по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС) плательщик должен:
Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью ПТКС.
В то же время требования не распространяются на такие платежи, как:
Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине действовало 28,6 тысячи банкоматов и терминалов самообслуживания . Это на 5 тыс. меньше, чем до войны.
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