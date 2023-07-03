Нужен пароль. В Украине ужесточают правила пополнения банковских карт через терминалы

Национальный банк Украины ужесточил требования к внесению наличных через платежные терминалы. С 1 августа 2023 года квитанции должны содержать номер мобильного телефона плательщика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

По данным пресс-службы, во время операции по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС) плательщик должен:

ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС;

получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова);

ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;

получить квитанцию.

Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью ПТКС.

Без пароля

В то же время требования не распространяются на такие платежи, как: