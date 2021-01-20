Будуть потрібні допперевірки: на МКС відключилася система кондиціонування повітря

Фото: МКС (roscosmos.ru)

На Міжнародній космічній станції сталося позаштатне відключення системи кондиціонування повітря ВКВ-2. Необхідно буде провести додаткові перевірки.

Про це розповів космонавт Сергій Рижиков у ході переговорів з Центром управління польотами, трансляцію яких веде NASA.

За словами наземних фахівців, через відключення системи кондиціонування необхідно "деактивувати комп'ютер" і провести додаткові перевірки.

Відзначимо, системи ВКВ-1 і ВКВ-2 знаходяться у модулі "Зірка", вони дублюють один одного. У модулі також знаходиться джерело витоку повітря на МКС, про яке стало відомо в кінці серпня. З цього часу екіпаж зайнятий пошуком місця витоку і його усуненням.

Космонавтам вдалося знайти подряпину або тріщину в ймовірному місці витоку повітря і заклеїти її спеціальною термостійкою каптоновою стрічкою, однак повністю усунути витік не вдалося.

Нагадаємо, в кінці грудня на МКС російські астронавти намагалися знайти нове місце порушення герметичності і витоку повітря у перехідній камері в модулі "Зірка".

Так, на початку грудня на Міжнародній космічній станції сталася чергова НП - система отримання кисню "Електрон-ВМ" знову вийшла з ладу через проблеми з тиском.