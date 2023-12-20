Потребность Украины в международной помощи на 2024 год снизили почти на 4 млрд долларов

"Потребность во внешнем финансировании на 2024 год удалось уменьшить с 41 млрд долларов благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер", - сказал он во время встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран G7, руководства Европейского Союза, МВФ и Всемирного банка.

По его словам, также были сокращены все капитальные расходы госбюджета. "В 2024 году ключевыми задачами являются военная кампания и социальная поддержка. И если оборона и безопасность финансируется исключительно за счет внутренних доходов бюджета, то для обеспечения потребностей социальной сферы мы рассчитываем на помощь международных партнеров", - отметил Марченко.

Министр сообщил, что за 2023 год Украина уже получила 39 млрд долларов внешнего финансирования. К концу текущего года помощь доноров составит около 42,3 млрд долларов.

Марченко заявил, что поддержка международных во время полномасштабной войны позволила сохранить финансовую и экономическую стабильность.

"В 2023 году экономика Украины демонстрирует устойчивость и развитие. Рост ВВП прогнозируется на уровне до 5%, инфляция снизилась с 26,6% в прошлом году до 5,1% в ноябре этого года. За 11 месяцев 2023 года поступления в государственный бюджет от таможни и налоговая увеличена на 4,4 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - рассказал министр финансов.

Помощь Украине

Напомним, в декабре возникли сложности с одобрением пакета помощи Украине на 60 млрд долларов в Конгрессе США, а также пакета Евросоюза на 2024-2027 годы на 50 млрд евро.

Сенат планирует рассмотреть пакет помощи Украине в ближайшее время. ЕС вернется к вопросу помощи в январе после того, как пакет заблокировала Венгрия.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что в декабре реализовались риски ритмичности поступлений помощи Украины. "Ритмичность - да, возможна подвешена сейчас, но мы не готовы утверждать, что подвешена достаточность, что подвешены ожидания относительно объемов финансовой помощи", - отметил Пышный.

В то же время НБУ ожидает возобновления ритмичности внешнего финансирования в ближайшее время. Фундаментом для этого, в частности, является успешное завершение второго пересмотра программы МВФ Механизм расширенного финансирования (EFF) для Украины и соответствующие заверения международных партнеров, что является неотъемлемой частью программы.