Споживання газу у Львівській області зменшилось на 25%

Обсяги споживання газу у Львівській області зменшуються. Від початку року АТ "Львівгаз" протранспортувало 605,7 млн куб. м, а це на 152,3 млн куб. м (25%) менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Найбільше скорочення обсягу зафіксовано серед побутових споживачів Львівської області. Від початку року воно склало 350,6 млн куб. м. Минулого року розподіл по цій категорії становив на 129,8 млн м куб більше. Зменшення обсягів споживання природного газу спостерігається і серед інших категорій споживачів. За словами прес-служби, підприємства ТКЕ спожили на 12,9 млн куб. м менше, промисловість на 6,7 млн куб. м, установи та організації, що фінансуються з державного бюджету на 2,6 млн куб. м.

"Зі зменшенням тарифної виручки компанії суми витрат, необхідних для експлуатації газорозподільних мереж, роботи аварійно-диспетчерської служби залишаються незмінними і навіть зростають з року в рік, - зазначає технічний директор АТ "Львівгаз" Павло Сербан. - Тому оптимальним для ринку газу України є модель тарифу на розподіл, в якій врахована заявлена потужність".

У прес-службі також зазначили, що компанія АТ "Львівгаз" вітає кроки НКРЕКП по застосуванню європейських принципів при встановленні тарифів на розподіл газу. В компанії вважають, що такий підхід буде сприяти розвитку енергоефективності та економії газу.

"Рівномірні щомісячні платежі за послугу доставки природного газу зменшать фінансове навантаження на споживача в опалювальний період і дозволять операторам ГРМ чітко спрогнозувати свої доходи та витрати. Але АТ "Львівгаз" пропонує дати можливість споживачам сплачувати за фактично використану потужність, а не номінальну приєднану потужність, як це передбачено діючою Методикою", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, тариф на розподіл природного газу є єдиним джерелом надходження коштів до компанії. "Встановлений НКРЕКП тариф на розподіл природного газу не покриває економічно обґрунтованих витрат компанії. Зокрема, минулий рік АТ "Львівгаз" завершило із збитком 439,7 млн гривень", - йдеться у повідомленні.