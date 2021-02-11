Споживання електроенергії в Україні значно зросло через морози

Як зазначається в повідомленні, ключовим чинником зростання споживання була типова для зимового періоду низька температура повітря, зміна якої відразу позначається на споживанні електроенергії. Зокрема, середньомісячна температура січня 2021 року становила 1,4 градусів морозу, на відміну від січня 2020 року з середньомісячною температурою 0,7 градусів тепла (найнижча лише 3 градусів морозу).

У січні всі групи споживачів, окрім транспорту, збільшили своє споживання порівняно з січнем 2020 року.

У п’ятірці лідерів сільськогосподарські споживачі - на +11% (з 299 до 333 млн кВт∙год), будівництво - на +10% (з 97 до 107 млн кВт∙год), населення - на +8% (з 3649 до 3954 млн кВт∙год), промисловість - на +5(з 4187 до 4403 млн кВт∙год) та комунально-побутові споживачі - на 5% (з 1444 до 1517 млн кВт∙год).