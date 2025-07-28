Потребности Украины в помощи на войну оценили в 100 млрд долларов. Сумма под вопросом

Масштаб дыры в финансах

По словам Паращия, нынешняя политика бюджетирования в Украине базируется на согласованном с МВФ объеме дефицита, который правительство старается не превышать. При этом плановые военные расходы существенно занижаются, а любые дополнительные поступления идут на нужды обороны.

"Любая копейка, которая поступает в бюджет поверх тех плановых доходов, она тратится на оборону. Соответственно, у нас дефицит всегда остается стабильным, но доходы и расходы превышают плановые показатели", - пояснил аналитик.

Финансирование войны растет

Паращий привел оценку, согласно которой в прошлом году расходы на оборону и безопасность Украины составляли примерно 95 млрд долларов. В 2024 году эта сумма может вырасти до 100-105 млрд долларов, а в 2025-м - до 110-120 млрд долларов.

"Мы слышали, что новый министр обороны (Денис Шмыгаль, - ред.) заявил: потребность может достигать 120 млрд долларов. Я думаю, так оно и будет, если не будет деэскалации", - добавил он.

Финансовая дыра значительно больше, чем официальные данные

В 2024 году, по словам Паращия, на другие бюджетные нужды, кроме обороны, запланировано 42 млрд долларов. Вместе с расходами на войну это составляет около 142 млрд долларов. При этом поступления от налогов, сборов и НБУ, по его оценке, будут достигать лишь 55 млрд долларов.

"То есть дыра у нас примерно 142 минус 55 - это гораздо больше, чем цифра финансового дефицита, которую мы можем увидеть в отчетах Минфина", - подчеркнул он.

Самый большой риск - 2026 год

По его словам, общая потребность Украины во внешней помощи, финансовой и военной, составляет в среднем за 24-й, 25-й и 26-й год примерно 90 млрд долларов.

В 2025 году финансовую часть удалось покрыть за счет программ ЕС. "Плюс военная помощь даже от Соединенных Штатов в этом году все равно поступает, потому что есть остатки предыдущих лет. И будем надеяться, что новая администрация все-таки будет предоставлять и по новым каким-то программам помощь", - сказал он.

Но будущее вызывает беспокойство. "Самый большой вопрос сейчас - это финансирование войны в 2026 году. Общая потребность в финансовой и военной помощи в следующем году может достигать до 100 млрд долларов. Как перекрыть эту потребность - к сожалению, пока очень большой вопрос", - резюмировал Паращий.