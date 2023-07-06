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Потребность в оружии и не только. Зеленский назвал причину своего визита в Болгарию

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Потребность Украины в оружии и энергетическая безопасность стали главными причинами визита президента Владимира Зеленского в Болгарию.

Об этом рассказал президент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его встречу с представителями болгарских политических кругов, общественности и 3МИ.

"Почему я здесь? Из-за дефицита следующих вещей. Дефицит соответствующего оружия. Второе - дефицит времени. У нас сегодня были очень важные диалоги об энергетике и энергетической безопасности. Мы прошли зиму без света. Времени нет и мы очень хотим, чтобы мы решили эти вопросы и чтобы у нас получилось сделать эти совместные проекты. Они очень важны", - рассказал президент.

Визит президента в Болгарию

Сегодня, 6 июня, президент Украины прибыл с официальным визитом в Болгарию. В ходе визита лидер страны встретился с премьер-министром Николаем Денковым. После переговоров в Софии была подписана Совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины, а также Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве стран в области энергетики.

В частности, в Болгарии Зеленский планирует встретиться со своим коллегой Руменом Радевым.

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Война в УкраинеБолгарияВладимир Зеленский