Попадают на свалки. Утилизируют ли в Украине батарейки и лампы

В Украине утилизация батареек, ламп и электронных отходов пока развита недостаточно. Многие годы такие отходы попадали на обычные свалки, создавая серьезную опасность для окружающей среды.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.
По ее словам, одна батарейка может загрязнить тяжелыми металлами - ртутью, кадмием или свинцом - до 20 м. кв почвы и сотни литров воды. Электроника же при разложении или сжигании выделяет токсичные вещества, которые также попадают в окружающую среду.
"Сейчас ситуация постепенно меняется. В Украине работают специализированные компании и общественные инициативы, которые принимают батарейки, ртутные лампы и электронику на переработку. Для ртутных ламп существуют лицензированные предприятия, которые осуществляют их утилизацию по специальным технологиям", - отметила Тимочко.
При этом пункты приема электроники сейчас есть преимущественно в крупных городах, а их количество остается ограниченным.
Полноценной системы раздельного сбора и утилизации опасных отходов в Украине пока нет. В то же время с 2023 года действует закон об управлении отходами, который должен приблизить страну к европейским стандартам.
"Закон предусматривает расширенную ответственность производителя. То есть компании, которые продают батарейки или технику, должны будут обеспечить и их утилизацию", - пояснила эксперт.
Тимочко подчеркнула, что сейчас украинцы имеют ограниченные возможности сдать батарейки и электронику, однако тенденция положительная: количество пунктов сбора растет, а государство движется в направлении создания системы, которая уже работает в странах ЕС.
Ранее РБК-Украина рассказывало о проблеме обращения с отходами в Украине. Ежегодно образуется около 10 млн тонн мусора, более 90% которого попадает на полигоны, большинство из которых переполнены и не соответствуют экологическим нормам. Перерабатывается менее 8% отходов из-за нехватки инфраструктуры, финансов и кадров в громадах. Это приводит к стихийным свалкам и ухудшению состояния окружающей среды.
Также мы писали, что в Украине перерабатывается лишь 6-7% отходов, тогда как в Европе мусор почти полностью сортируется и утилизируется. Украинцы не имеют привычки сортировать, не хватает инфраструктуры и доверия к системе. Ситуацию осложняют отходы войны.