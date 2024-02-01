"Попали в фотоловушку". ГПСУ задержала нарушителей вблизи границы с Молдовой

Пограничники с помощью фотоловушки зафиксировали нарушителей, пытавшихся выехать из Украины и незаконно проникнуть в Молдову. Они были задержаны.

Позже пограничники зафиксировали еще нескольких мужчин, пытавшихся спрятаться в лесополосе границы.

"На всех составлены админпротоколы. Дела направлены в суд", добавили в ГПСУ.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

Например, недавно на пограничном пункте "Рава-Русская" был задержан мужчина, который пытался дать пограничнику взятки, чтобы выехать из Украины.

Между тем, Служба безопасности Украины разоблачила новые схемы для уклонистов в ряде городов Украины. Организаторы сделок торговали статусом лица с инвалидностью, а также студенческими билетами зарубежных вузов.

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