Потоки російського газу в Європу продовжують скорочуватися

Потоки російського газу в Європу в п'ятницю, 17 червня, знову не були менше контрактних зобов'язань "Газпрому". Це співпало з ранньою спекою, що охопила південь континенту і підвищенням базових цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Італія і Словаччина повідомили, що отримують менше половини звичайних обсягів газу по газопроводу "Північний потік-1", який перетинає Балтійське море з Росії до Німеччини і на який припадає близько 40% потоків російського газу в Європейський союз.

Франція повідомила, що не отримує російський газ з Німеччини з 15 червня.

Енергетична група Німеччини заявила в п'ятницю, що нижчі обсяги тепер можуть бути замінені іншими джерелами, такими як Норвегія і Нідерланди, але зниження викликає "занепокоєння" через потенційний вплив, який воно може мати на поставки в зимові місяці.

Залежність ЄС від російського газу і ризик того, що Москва може відключити його у відповідь на економічні санкції, введені після її вторгнення в Україну, стали серйозним викликом для блоку, спонукаючи його нарощувати запаси і шукати альтернативні джерела поставок.

Побоювання посилила незвично рання спека в деяких частинах Іспанії та Франції, що викликала збільшення закупівель газу, оскільки попит на електроенергію, необхідну для кондиціонерів, різко виріс.

Оптові ціни на газ в Нідерландах зросли на 9% на ранкових торгах, в той час як ціни на контракти на постачання електроенергії також зросли по всій Європі.

Італійська Eni заявила, що отримає тільки половину з 63 мільйонів кубометрів в день, запитаних у російського Газпрому в п'ятницю, після того, як в попередні два дні спостерігалася нестача. Раніше російський "Газпром" заявив, що скоротив поставки газу до Німеччини по трубопроводу майже на 60%.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, який відвідав Україну разом зі своїми французькими і німецькими колегами в четвер, звинуватив Москву у використанні її поставок газу в політичних цілях.

Кремль, однак, заявив, що скорочення поставок не було навмисним, звинувативши санкції в затримці з поверненням обладнання, відправленого на технічне обслуговування в Канаду.

Канада заявила, що веде переговори з Німеччиною про вирішення проблеми з турбіною Siemens Energy для трубопроводу, який там обслуговувався.

Італія, яка минулого року отримувала 40% свого імпорту газу з Росії, прагне до зимового сезону заповнити газові сховища країни не менше ніж на 90% в порівнянні з 54% зараз.

Цього року обсяги зберігання в Європі відновилися завдяки активному імпорту скрапленого природного газу. За словами аналітиків ING Research, запаси для ЄС в цілому зараз складають 52% від виробничих потужностей, що трохи нижче середнього п'ятирічного показника і вище 43% рік тому.

"Однак тривале відключення викличе побоювання з приводу здатності ЄС заповнити достатньо сховищ перед наступним опалювальним сезоном", - сказали вони. Вони сказали, що це викликає занепокоєння, що рівень зберігання знизився на цьому тижні вперше з квітня.

"Газпром" міг би збільшити потоки через Україну, щоб компенсувати дефіцит "Північного потоку", але поки немає ніяких ознак того, що він це робить. Крім того, потоки по трубопроводу "Ямал-Європа" вже кілька місяців йдуть на схід, а не в звичайному західному напрямку до Німеччини.

Nord Stream 1 також запланував щорічне технічне обслуговування в період з 11 по 21 липня, що зупинить всі потоки.