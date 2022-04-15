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Потік охочих скоротився. УЗ призначила лише один евакуаційний поїзд з Донбасу

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Покровськ, П'ятниця 15 квітня 2022 08:31
Потік охочих скоротився. УЗ призначила лише один евакуаційний поїзд з Донбасу Фото: з Донбасу відправиться тільки один евакуаційний поїзд (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

На 15 квітня призначений тільки один евакуаційний поїзд з Донбасу в бік Західної України. Це пов'язано зі скороченням потоку охочих евакуюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Повідомляється, що на сьогодні призначено лише один евакуаційний поїзд:

  • №233 Покровськ - Чоп о 16:30.

У зв'язку зі зменшенням потоку пасажирів і зважаючи на ситуацію в регіоні додаткові евакуаційні рейси зі станції Слов'янськ не заплановані.

При цьому відправка регулярних поїздів №46 до Ужгорода (безкоштовно), №142 до Львова (безкоштовно) та №137 до Хмельницького (безкоштовно) здійснюється з Лозової. Перший потяг у напрямку Ужгорода відправиться о 09:30.

"У разі збільшення потоку додаткові поїзди можуть бути призначені диспетчерським розкладом на вокзалі", - повідомили в УЗ.

Нагадаємо, раніше був опублікований повний графік евакуаційних поїздів на 15 квітня.

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