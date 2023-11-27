Поток военных товаров в Россию через Турцию резко вырос в этом году, - FT

Поток товаров из Турции в Россию товаров, жизненно важных для военной машины Москвы, резко возрос в этом году. Это усиливает обеспокоенность США и их союзников тем, что страна выступает в качестве канала для поставок секретной продукции от их собственных производителей.

Как отмечается в публикации, растущая торговля и рост импорта в Турцию 45 материалов, используемых российскими военными, подорвали попытки США и Европы ограничить возможности Москвы по оснащению своих вооруженных сил, усиливая напряженность между Анкарой и ее партнерами по НАТО.

В знак того, что сдерживание этой торговли стало для Вашингтона приоритетом, Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке, на этой неделе посетит Стамбул и Анкару, где он собирается обсудить "предотвращение подрыва расследований торговой и финансовую деятельности, которая приносит пользу усилиям России в ее войне против Украины".

Это будет вторая поездка Нельсона в Турцию в этом году, и она состоится на фоне признаков того, что некоторые товары двойного назначения, которые США и их союзники считают представляющими особую ценность для войны, транспортируются непосредственно в Россию, даже если они были маркированы как экспорт в другую страну.

Попытки прекратить эту торговлю с Россией осложнились, поскольку эти товары имеют как коммерческое, так и военное применение. За первые девять месяцев 2023 года Турция сообщила об экспорте 45 товаров, которые США считают "высокоприоритетными" для России и пяти стран бывшего СССР, на сумму 158 млн долларов. Это в три раза превышает уровень, зафиксированный за тот же период в 2022 году, когда началась война России против Украины.

Согласно анализу Financial Times данных из таможенной базы данных Trade Data Monitor, средняя цифра за 2015-2021 годы составила 28 млн долларов. 45 категорий товаров, в том числе такие товары, как микрочипы, оборудование связи и такие детали, как оптические прицелы, подлежат экспортному контролю США, ЕС, Японии и Великобритании, направленному на предотвращение их ввоза в Россию. Но их можно обойти, если компании используют посреднические структуры для сокрытия своего конечного пункта назначения. Импорт высокоприоритетных товаров Турции из стран "Большой семерки" в этом году вырос более чем на 60% по сравнению с аналогичными периодами с 2015 по 2021 год и составил почти 500 млн долларов.

Центр незаконной торговли

Турция, наряду с Объединенными Арабскими Эмиратами, часто служит промежуточным пунктом назначения для российских компаний, стремящихся использовать многоступенчатые маршруты импорта для обхода контроля, заявил представитель ЕС по контролю за санкциями. В частности, он использовался для закупки европейских товаров.

Официальные данные из Турции показали рост деклараций об экспорте приоритетных товаров в бывшие советские страны - Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, однако статистические ведомства этих стран не зафиксировали соответствующего роста импорта.

По мнению аналитиков, эти большие расхождения позволяют предположить, что товары, которые, по заявлениям Турции, предназначались для посредников, вместо этого транспортировались напрямую в Россию, говорят аналитики.

Казахстан зафиксировал импорт высокоприоритетных товаров из Турции на сумму 6,1 млн долларов за год до сентября, но данные Турции показывают, что экспорт этих товаров в Казахстан составил 66 млн долларов за тот же период. "Очевидно, что эти товары идут в Россию", - сказала Элина Рыбакова, старший научный сотрудник аналитического центра Института международной экономики Петерсона и вице-президент по внешней политике Киевской школы экономики.