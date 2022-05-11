"Втратили час". Кулеба розповів про пошуки зброї до повномасштабного вторгнення Росії

За його словами, переговори про військову допомогу велися протягом декількох місяців до 24 лютого і в перші тижні після початку війни.

Кулеба згадав про розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном наприкінці лютого.

"Я запитав його, що, можливо, нарешті прийшов час дати Україні ЗРК Patriot. Він сказав: "Дмитро, в принципі, це може статися. Але буде потрібно не менше двох або трьох місяців, щоб навчити ваших людей, як їх використовувати", - сказав міністр.

Глава МЗС зазначив, що ніхто зі сторін не міг припустити, що війна затягнеться. Однак хід протистояння міг бути іншим, якби Україна мала необхідне озброєння.

"Але якби нас з самого початку почули про зброю, якби нам не доводилося годинами і днями пояснювати партнерам, чому нам потрібна саме ця зброя, а не інша, ми б вже отримали її і навчили всіх, і ситуація була б зовсім іншою, було б набагато краще. Ми всі втратили час і дозволили Путіну отримати те, чого у нього бути не повинно", - заявив Кулеба.

При цьому міністр додав, що США "витратили тижні", вивчаючи старі радянські запаси по всьому світу. Після цього Пентагон поміняв риторику і заявив про можливий перехід України на західну зброю. На думку Кулеби, саме на саміті в Німеччині США переконали євросоюзників "перевести Україну з радянської зброї на зброю НАТО".

При цьому анонімне (але не офіційне) джерело в Міноборони США у коментарі ЗМІ підтвердило, що Вашингтон зробив помилку щодо України.

"Україна домоглася б більшого, будь у них (наше, - ред.) озброєння на руках заздалегідь. Їм було б набагато простіше тренуватися працювати з ним і правильно впроваджувати його в свої бойові порядки", - сказав чиновник Пентагону.