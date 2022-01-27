Втратила більше 3 літрів крові: деталі про постраждалих у стрілянині в Дніпрі

Стан здоров'я постраждалих у Дніпрі залишається важким. За життя трьох борються лікарі, ще двом нічого не загрожує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"Дівчина отримала поранення в коліно, в плече і найважче в живіт. Зараз хірурги лікарні Мечникова боряться за її життя. Вона втратила більше трьох літрів крові. Ще один її товариш по службі отримав поранення в черевну порожнину, також знаходиться у важкому стані", - написав він.

При цьому Геращенко зазначив, що життя інших двох поранених за оцінками лікарів поза небезпекою.

"У важкому стані перебуває також військовослужбовець НГУ доставлений в 16 міську лікарню. У нього поранення в груди, в стегно і в плече", - написав він, закликавши при цьому всіх здати кров для поранених.