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Втратила більше 3 літрів крові: деталі про постраждалих у стрілянині в Дніпрі

Автор: Ольга Белей

Стан здоров'я постраждалих у Дніпрі залишається важким. За життя трьох борються лікарі, ще двом нічого не загрожує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"Дівчина отримала поранення в коліно, в плече і найважче в живіт. Зараз хірурги лікарні Мечникова боряться за її життя. Вона втратила більше трьох літрів крові. Ще один її товариш по службі отримав поранення в черевну порожнину, також знаходиться у важкому стані", - написав він.

При цьому Геращенко зазначив, що життя інших двох поранених за оцінками лікарів поза небезпекою.

"У важкому стані перебуває також військовослужбовець НГУ доставлений в 16 міську лікарню. У нього поранення в груди, в стегно і в плече", - написав він, закликавши при цьому всіх здати кров для поранених.

Нагадаємо, у Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. В результаті цього п'ятеро людей загинули, а ще п'ятеро отримали поранення.

Нацгвардеец, розстріляв людей у Дніпрі, був затриманий через кілька годин.

Після цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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Дніпро