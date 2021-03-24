Потерпілим від нещасного випадку на виробництві збільшили виплати: скільки платитимуть
Кабінет міністрів ухвалив рішення про перерахунок у 2021 році розміру щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого. На ці цілі виділяться 789 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.
Як зазначається в повідомленні, перерахування щомісячних страхових виплат таким особам буде проводитися з 1 березня 2021 року із застосуванням коефіцієнта 1,11, це дозволить збільшити розміри щомісячних страхових виплат для понад 200 тисяч осіб. Виплати буде збільшено в середньому на 437,5 грн (із 3 976,8 грн до 4 414,3 грн).
Для реалізації постанови у бюджеті Фонду соціального страхування України на 2021 рік передбачено кошти у сумі 789 млн грн.
Нагадаємо, Міністерство економіки підготувало проект постанови Кабінету міністрів про бюджет Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2021 рік. Дефіцит коштів фонду складе 2,793 млрд гривень.
Як повідомляло РБК-Україна, в Україні допомоги з тимчасової втрати працездатності, а також у зв'язку з вагітністю та пологами будуть проходити процес верифікації.