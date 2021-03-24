ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Потерпілим від нещасного випадку на виробництві збільшили виплати: скільки платитимуть

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 15:56
Потерпілим від нещасного випадку на виробництві збільшили виплати: скільки платитимуть Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив рішення про перерахунок у 2021 році розміру щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого. На ці цілі виділяться 789 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.

Як зазначається в повідомленні, перерахування щомісячних страхових виплат таким особам буде проводитися з 1 березня 2021 року із застосуванням коефіцієнта 1,11, це дозволить збільшити розміри щомісячних страхових виплат для понад 200 тисяч осіб. Виплати буде збільшено в середньому на 437,5 грн (із 3 976,8 грн до 4 414,3 грн).

Для реалізації постанови у бюджеті Фонду соціального страхування України на 2021 рік передбачено кошти у сумі 789 млн грн.

Нагадаємо, Міністерство економіки підготувало проект постанови Кабінету міністрів про бюджет Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2021 рік. Дефіцит коштів фонду складе 2,793 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні допомоги з тимчасової втрати працездатності, а також у зв'язку з вагітністю та пологами будуть проходити процес верифікації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Кабінет Міністрів України индексация зарплат и пенсий выплаты
NEWS
Путін тепер зможе знову балотуватися на посаду президента Росії
Путін тепер зможе знову балотуватися на посаду президента Росії
DAILY
Ціна прощення. Як пройде податкова амністія в Україні і хто під неї потрапить
Ольга Шульгаспеціально для РБК-Україна Ціна прощення. Як пройде податкова амністія в Україні і хто під неї потрапить