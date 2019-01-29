Втрати економіки США через "шатдаун" перевищили 11 млрд доларів

Відповідні дані наводить бюджетне управління Конгресу США

Американская экономика в течение декабря 2018 - января 2019 года потеряла около 11 миллиардов из-за "шатдауна", который возник из-за отсутствия согласия между Демократической и Республиканской партиями США по бюджету. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соответствующие данные приводит бюджетное управление Конгресса Соединенных Штатов Америки.

Аналитики предполагают, что отсутствие согласия политиков о будущем бюджета США может привести к тому, что ВВП Штатов по итогам года может вырасти менее чем на 3%.

Подчеркивается, что это будет первый подобный случай за последние 13 лет.

Напомним, по состоянию на 27 января экономика США из-за прекращения работы правительственных учреждений ("шатдаун") потеряла минимум 6 миллиардов долларов.

Как писало РБК-Украина, в понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключает очередной волны "шатдауна" - прекращение работы федерального правительства. Он заявил, что это может произойти, если Конгресс через три недели не выделит необходимых средств на возведение стены на границе с Мексикой.

Добавим, 25 января Трамп подписал законопроект, который предоставляет возможность финансового обеспечения американским федеральным ведомствам до 15 февраля 2019 года.