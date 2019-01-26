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Трамп тимчасово завершив "шатдаун" в США

Новини » Політика    26.01.2019 - 08:47
Трамп тимчасово завершив "шатдаун" в США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Фінансове забезпечення відновлено до 15 лютого

Президент США Дональд Трамп підписав законопроект, який надає можливість фінансового забезпечення американським федеральним відомствам до 15 лютого 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Завдяки цьому формально відновлена робота всіх американських міністерств, а держслужбовцям повинна бути виплачена зарплата, яку вони не отримали з-за часткової зупинки роботи уряду.

В документі не розкриті деталі, але відомо, що президент США схвалив документ, за який раніше було проголосовано законодавцями. В цьому законопроекті не було згадано про 5,7 млрд доларів США, що повинні були бути виділені для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у США палата представників підтримала закінчення "шатдауна". Палата представників США вирішила прийняти тимчасовий бюджет, щоб припинити 35-денний "шатдаун", який був прийнятий одноголосно. Таким чином, нижня палата конгресу слідувала за аналогічним рішенням сенату.

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Новини України шатдаунДональд ТрампСполучені Штати Америки
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