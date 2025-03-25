Потеплеет почти на 10 градусов: Укргидрометцентр дал прогноз на апрель

Таким образом, в марте будет на 6-9 градусов теплее, чем в марте, в котором Укргидрометцентр ожидал 1-7 градусов тепла.

Месячное количество осадков ожидается 30-52 мм (в Карпатах местами 60-89 мм), что в пределах нормы.

Климатическая характеристика апреля

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в апреле средняя месячная температура воздуха составляет 7-11 градусов тепла, в горных районах 2-6 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 6-16 градусов мороза, в Карпатах, Черниговской, Сумской и Харьковской областях 17-22 градусов мороза, во Львовской области и на крайнем юге страны местами 3-5 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 26-33 градусов тепла, в горных районах 21-22 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-62 мм, в большинстве районов Закарпатья и в Карпатах 65-84 мм (на высокогорье 102-117 мм).

Погода в Киеве

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, 2024 год стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений. Среднегодовая температура 2024 года в столице составила 11,4 градусов тепла, что на 2,4 градусов выше климатической нормы. Он стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений.

Метеорологическая весна в Киеве началась 28 февраля. Метеорологическая зима оказалась самой короткой в столице за время проведения наблюдений, за исключением зимы 2019-2020 гг., когда она вообще не наступала. Она началась 4 февраля и закончилась 27 февраля, длилась 24 дня, что на 68 дней меньше средних многолетних показателей.