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Потеплеет, но дожди и грозы пока не уходят. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

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Вторник 13 июня 2023 07:00
Потеплеет, но дожди и грозы пока не уходят. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

По всей Украине 13 июня ожидается дождь с грозами. Тем не менее температура воздуха немного поднимется и достигнет +26 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня будет облачно с прояснениями.

На всей территории государства, кроме восточных и северо-восточных областей, местами небольшие кратковременные дожди, грозы. В Закарпатье и Прикарпатье, днем и в южных областях умеренные дожди.

Температура ночью 9-14°, на юге страны до 17°. Днем в западных и северных областях 15-20°, на остальной территории 21-26°.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Потеплеет, но дожди и грозы пока не уходят. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице и области облачно с прояснениями.

В Киеве осадки не ожидаются, а в области местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Температура в столице 11-13°, днем 18-20°, по области ночью 9-14°, днем 15-20°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Потеплеет, но дожди и грозы пока не уходят. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Когда вернется жара

Погода в Украине этим летом пока контрастная - иногда припекает, а затем становится прохладнее, налетают грозы и дожди. Синоптики прогнозируют, что жаркими будут вторая половина июня - первая половина июля.

Добавим, что недавно в Киеве зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра. Он превысил предварительный показатель 2012 года.

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