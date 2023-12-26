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Потеплеет до +14, местами дождь: какой будет погода в Украине сегодня

Украина, Вторник 26 декабря 2023 07:00
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Потеплеет до +14, местами дождь: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 26 декабря, снова потеплеет, ожидается до +14 градусов. В некоторых регионах возможен дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

Днем в северной и северо-восточной частях страны умеренный дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура днем +6+11 тепла, в Прикарпатье и юге страны до +14, в восточных и северо-восточных областях +3+8 градусов.

Потеплеет до +14, местами дождь: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: погода в Украине 26 декабря (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

В столице и области будет облачно с прояснениями, днем дождь.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура по области днем +6+11 градусов тепла, в Киеве +8+10 градусов.

Однако синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по Киевской области. Порывы ветра 15-20 м/с, I уровень опасности - желтый.

Погодные условия могут привести к усложнению работы коммунальных и энергетических предприятий, нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, синоптики уже дали прогноз погоды в Украине на первый месяц 2024 года.

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