Потепление изменило ситуацию в энергетике. "Укрэнерго" объяснило, повлияет ли это на отключения

"Потепление несколько снизило уровень потребления электроэнергии в Украине. И это, вероятно, позволит не отключать потребителей ночью и утром, как это было на прошлой неделе", - отметил Кудрицкий.

Однако полностью избежать отключений света в Украине пока не удастся, заметил глава "Укрэнерго". По его словам, энергетики будут вынуждены ограничивать поставки электричества в течение месяцев - и летом, и осенью и зимой.

Отключения света, как пояснил Кудрицкий, будут до тех пор, пока не удастся восстановить поврежденные российскими атаками объекты генерации.