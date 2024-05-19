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Потепление изменило ситуацию в энергетике. "Укрэнерго" объяснило, повлияет ли это на отключения

Фото: Владимир Кудрицкий, глава "Укрэнерго" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Потепление повлияло на ситуацию в энергосистеме в Украине. В частности, это может отразиться на частоте отключения света.

Об этом сказал глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Потепление несколько снизило уровень потребления электроэнергии в Украине. И это, вероятно, позволит не отключать потребителей ночью и утром, как это было на прошлой неделе", - отметил Кудрицкий.

Однако полностью избежать отключений света в Украине пока не удастся, заметил глава "Укрэнерго". По его словам, энергетики будут вынуждены ограничивать поставки электричества в течение месяцев - и летом, и осенью и зимой.

Отключения света, как пояснил Кудрицкий, будут до тех пор, пока не удастся восстановить поврежденные российскими атаками объекты генерации.

Отключение света в Украине

В Украине после серии российских ударов по объектам энергетики весной снова начали выключать свет. Ограничивать электроснабжение начали на этой неделе из-за резкого похолодания, что спровоцировало рост потребления и дефицит в энергосети.

Как заявляли в "Укрэнерго", Украина уже достигла максимума в импорте электроэнергии из-за рубежа, поэтому вынуждена вводить ограничения для бытовых и промышленных потребителей.

В эти выходные бытовым потребителям не выключали свет, но ограничения вернутся в понедельник, 20 мая. В какой временной промежуток могут выключать свет завтра - читайте в публикации РБК-Украина.

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УкрэнергоОтключения света