Потепління після морозів зі снігом: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

Завтра в Україні різко похолодає, прийдуть морози та мокрий сніг. Втім, до кінця тижня очікується потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру .

Синоптики попередили про різкі погодні зміни. Сьогодні погода по всіх областях все ще тепла та комфортна, вже завтра різко похолоднішає. Холодні повітряні маси прийдуть з півночі Скандинавії.

Також завтра у багатьох областях вже можливий мокрий сніг, проте надовго він ще не затримається, адже наприкінці цього тижня в Україні знову потеплішає.

Завтра в Україні, крім північного сходу, місцями невеликий мокрий сніг та дощ; на дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5 морозу, вдень від -1 морозу до +4 тепла, на Закарпатті +3+8 тепла; у південній частині вночі +1+6 тепла, вдень +4+9.