Потепління вдень та холодні ночі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 26 березня покращиться, потепліє у всіх областях та сухо. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні в Україні сухо та тепло. У західних областях температура повітря підніметься до +10+12, а вночі ще холодно -3-6. На півночі країни тепло, вдень +11+13, а вночі -2-5.

У східних областях буде ще тепліше, вдень +12+14, а вночі -3-5. У центрі країни температура повітря вдень складе +9+14, вночі -2-4. На півдні країни теж тепло, вдень +12+15, а вночі -1+3.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні тепло. Вдень +9+13, а вночі -1-3.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що погода в Україні незабаром кардинально зміниться. Жителям країни варто приготуватися до різких перепадів температур - вдень буде дуже тепло і сонячно, а вночі показники термометрів можуть опускатися до нуля, а місцями і нижче.