Потепління до +9 та нічні заморозки: прогноз на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 6 грудня, відзначиться денним потеплінням до +9 градусів, а також нічними заморозками до -11. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Як прогнозують українські синоптики, сьогодні опадів в Україні очікувати не варто, вдень суттєво потепліє до +5...+7 градусів. У південних областях термометри вдень покажуть до +7...+9 градусів.

Вночі у центральних, східних та північних областях температура знизиться до -2...-4 градусів. У західних областях очікуються заморозки до -4...-6, а на Буковині та Закарпатті до -7...-11. На півдні вночі стовпчики термометрів триматимуться в межах 0...-2.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні також опадів не прогнозують, вдень повітря прогріється до +2...+4 градусів. Вночі у столиці очікується невелике похолодання до -1...-3 градусів морозу. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше в "Укравтодорі" попередили водіїв про ожеледицю та сніг на автомобільних дорогах України. Ожеледиця та сніг можливі на автодорогах у Луганській, Івано-Франківській та Рівненській області.