Потепління до +8 на півдні та малохмарно: прогноз на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 26 січня, відзначиться зростанням температури повітря у південних областях до +8 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними синоптиків, сьогодні на території країни опадів не очікується. Погода буде переважно малохмарною. Температура повітря вдень на більшості території коливатиметься від +2 до +5 градусів. У південних областях термометри вдень покажуть до +6...+8 градусів вище нуля. Вночі похолодає до -1...-2 градусів.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні також буде сухо та малохмарно. Опадів синоптики не прогнозують. У Києві денна температура повітря коливатиметься від +3 до +5. Вночі термометри киян покажуть від -1 до +1 градуса.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що у січні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 0-4 градусів мороз. Також очікується місячна кількість опадів у межах 21-60 міліметрів. У Карпатах, на сході та північному сході країни місцями до 7-8 градусів морозу.