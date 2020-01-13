Потепління до +6: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні погода в Україні тепла, температура повітря досягла +6, снігу немає. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз погоди у всіх областях

На заході України мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +2+5, а вночі очікується 0-3. На півночі країни вдень +2+4, а вночі -1-3.

Також синоптики прогнозують мінливу хмарність у східних областях. Там вдень +3+5, а вночі -2-4. У центральних областях вдень +4+6, а вночі -1-3.

На півдні країни без опадів, вдень +3+6, а вночі теж -1-3.

Прогноз у Києві

Сьгодні у столиці мінлива хмарність. Вдень +4+6, а вночі -1-3.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, що в перший робочий день тижня в Україні буде без опадів.