Потепління до +23 та дощі у більшості областей: прогноз на тиждень

Погода в Україні наступного тижня буде дощовою на більшості території, місцями прогнозують грози. Температура повітря у деяких регіонах прогріється до +23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз на 18 травня

У понеділок у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях очікуються незначні дощі з грозами. На решті території переважатиме малохмарна погода.

Температура повітря у південно-східних, Закарпатській та Чернівецькій областях вдень підніметься до +20...+23 градусів. На решті території термометри коливатимуться від +14 до +18 градусів. Вночі очікується від +6 до +12 градусів.

Прогноз на 19 травня

У вівторок грозовий фронт переміститься на північні, деякі західні та центральні області. Температура повітря вдень на південному сході та заході коливатиметься від +18 до +23. У решті областей термометри покажуть від +16 до +19, у деяких центральних до +21. Вночі на півдні прогнозують від +8 до +12, на решті території від +4 до +8.

Прогноз на 20 травня

У середу незначні короткочасні дощі синоптики прогнозують у більшості північних, центральних, а також східних та південних областях. На решті території очікується сприятлива суха погода. Температура повітря на заході та південному сході знизиться до +18...+21, місцями до +16. У центральних та східних областях вдень від +14 до +20. На півночі очікується від +12 до +15. Вночі від +7 до +14.

Прогноз на 21-22 травня

У четвер та п'ятницю опади прогнозують у частині західних, більшості центральних, а також східних та північних областях. Температура повітря на півдні вдень коливатиметься від +17 до +19 градусів. На решті території від +14 до +16. Вночі у більшості областей похолодає до +3...+6 градусів, на півдні очікується до +8...+11.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що у неділю майже всю територію України накриють короткочасні дощі з грозами. Опади оминуть лише Луганську, Донецьку та Запорізьку області. При цьому температура повітря подекуди підніметься до +20 градусів.