Потепління до +19: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 7 квітня суттєво покращиться, йде потепляння до +19. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні тепло, температура повітря вдень +16+19, а вночі -2+2. На півночі вдень +13+16, а вночі 0+2. У центральних областях температура повітря вдень +14+16, а вночі 0+3. На сході крани вдень +11+15, а вночі 0-2. У південних областях вдень +14+17, а вночі 0+5.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні тепло. Вдень +14+16, а вночі +1+3.

Нагадаємо, прогнозується, що погода в Україні 7 квітня порадує українців теплим і сонячним днем, але найближчої ночі в деяких областях очікуються заморозки.

Раніше в ДСНС повідомили, що у Києві спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром, підвищенням температури в приземному шарі. Дана ситуація буде повторюватися у найближчі кілька днів