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Потеплішає, але дощі відступлять не всюди: якої погоди очікувати сьогодні

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Україна, Середа 14 вересня 2022 07:00
Потеплішає, але дощі відступлять не всюди: якої погоди очікувати сьогодні Фото: сьогодні в Україні отеплішає, але дощі відступлять не всюди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 14 вересня буде теплою. Місцями вдень до +22, але все ще дощитиме на Лівобережжі та західних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями, на Лівобережжі, вдень і у західних областях невеликі дощі, на решті території без істотних опадів.

На заході країни вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями сильні пориви 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +7 +10 градусів, вдень +16 +20;
  • на заході вночі +7 +11, а вдень +18 +22 градуси;
  • у східних областях вночі +7 +10 градусів, вдень +16 +19;
  • на півдні країни вночі +10 +12, а вдень +20 +22 градуси;
  • у центральних областях вночі +8 +11 градусів, вдень +16 +22.

Потеплішає, але дощі відступлять не всюди: якої погоди очікувати сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +9 +11, а вдень +18 +20 градусів.

Потеплішає, але дощі відступлять не всюди: якої погоди очікувати сьогодні

Нагадаємо, що синоптики дали прогноз погоди на цей робочий тиждень.

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