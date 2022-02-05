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Потепліє до +6, але подекуди йтиме сніг: прогноз погоди на завтра

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Україна, Субота 05 лютого 2022 21:01
Потепліє до +6, але подекуди йтиме сніг: прогноз погоди на завтра Фото: прогноз погоди на 6 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У неділю, 6 лютого, на всій території України очікується потепління. Місцями стовпчики термометрів піднімуться до +6 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в областях

На заході країни завтра очікується незначний сніг, водночас температура повітря вдень підніметься до +3...+5 градусів. Вночі буде прохолодно, від +1 до -1.

Невеликі снігопади очікуються й у східних областях. Там термометри вдень покажуть від +1 до +4, а вночі похолодає до -8.

На решті території країни опадів не прогнозують. На півночі потепліє до +1...+4 вдень, а вночі термометри покажуть від -1 до -4. Схожа ситуація завтра очікується і в центральних областях.

У південних областях завтра вдень прогнозують від +3 до +6, а вночі термометри покажуть від +1 до -1 градуса.

Потепліє до +6, але подекуди йтиме сніг: прогноз погоди на завтра

Прогноз погоди у Києві

У Києві завтра опадів не прогнозують. Погода буде теплою та малохмарною. За даними синоптики, вдень температура повітря прогріється до +4 градусів, а вночі похолодає до -1.

Потепліє до +6, але подекуди йтиме сніг: прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, рятувальники закликали туристів утриматися від походу в гори на вихідних.

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