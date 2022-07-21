Потурання Кремлю лише продовжує війну: МЗС про підтримку Росії Іраном

Підтримка війни з боку Ірану:

Під час візиту президента Росії Володимира Путіна до Ірану, верховний лідер країни Алі Хаменеї заявив, що Росія нібито зупинила дії НАТО в Україні, оскільки через деякий час альянс почав би війну через Крим.

"Якщо шлях для НАТО відкритий, то ця організація не бачить меж. Якби її не зупинили в Україні, то через якийсь час альянс почав би війну під приводом Криму", - заявив Хаменеї.

Реакція МЗС:

За словами Ніколенка, з початку повномасштабної війни на території України, Іран публічно заявляв про позицію нейтралітету, а також виступав за припинення вогню й дипломатичне врегулювання.

"У цьому контексті українська сторона стурбована зміною риторики з боку іранського керівництва. Потурання агресивним діям Росії не лише заохочує її продовжувати нічим не спровоковану війну проти народу України, але й закладає підґрунтя для дестабілізації миру та безпеки в інших регіонах світу", - додав Ніколенко.

Прессекретар МЗС зауважив, що звинувачення щодо підготовки нападу на Росію є виключно безпідставними, а також й маніпулятивними.

МЗС України, зі свого боку, закликало Іран утримуватись від заяв або ж кроків, які підживлюватимуть війну.