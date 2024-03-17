RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Водительское удостоверение в телефоне: как добавить документ в "Дію"

Фото: водительское удостоверение можно подтянуть в "Дію" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы, имеющие водительские права, могут получить онлайн-документ в приложении "Дія". Это происходит автоматически после авторизации в приложении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Как отмечается, после авторизации в приложении водительское удостоверение автоматически отобразится в "Дії" при наличии всех данных в реестре Министерства внутренних дел.

Стоит добавить, что в "Дію" можно подтянуть водительские удостоверения, которые выданы после 2013 года.

 

Что делать, если водительского нет в "Дії"

Если водительское удостоверение не подтянулось автоматически, система не нашла данные о документе в реестре МВД.

В таком случае нужно обратиться в ближайший сервисный центр МВД, чтобы пройти верификацию данных - https://hsc.gov.ua/.

Также можно написать электронное обращение по поводу уточнения персональных данных (верификации) в региональный сервисный центр МВД по региону получения документа. Детальнее об этом по ссылке.

После верификации документ может появиться в приложении "Дія".

Ранее РБК-Украина объясняло, как обменять водительское удостоверение Украины за рубежом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Водительские праваДияВодители