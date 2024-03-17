Водительское удостоверение в телефоне: как добавить документ в "Дію"

Как отмечается, после авторизации в приложении водительское удостоверение автоматически отобразится в "Дії" при наличии всех данных в реестре Министерства внутренних дел.

Стоит добавить, что в "Дію" можно подтянуть водительские удостоверения, которые выданы после 2013 года.

Что делать, если водительского нет в "Дії"

Если водительское удостоверение не подтянулось автоматически, система не нашла данные о документе в реестре МВД.

В таком случае нужно обратиться в ближайший сервисный центр МВД, чтобы пройти верификацию данных - https://hsc.gov.ua/ .

Также можно написать электронное обращение по поводу уточнения персональных данных (верификации) в региональный сервисный центр МВД по региону получения документа. Детальнее об этом по ссылке.

После верификации документ может появиться в приложении "Дія".