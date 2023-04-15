Засуха угрожает урожаю в Южной Европе второй год подряд

Около 60% сельской местности Испании охвачено засухой, а условия для фермеров в Италии и Португалии ухудшаются. Засуха последовала за исключительно сухой и теплой зимой в южной и западной Европе.

Мартовские и апрельские дожди поддержали остальную часть Европейского Союза, и блок прогнозирует, что производство зерна вырастет на 8% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, южная Европа производит основной объем фруктов и овощей.

Повышающее давление на цены на продукты питания в Европе остается устойчивым, даже несмотря на замедление общей инфляции. Прошлым летом жара и засуха уничтожили посевы кукурузы на большей части континента, а уровень воды в реке По - крупнейшей в Италии - опустился до 70-летнего минимума.

Засуха в этом году может ударить по весеннему урожаю прибыльных продуктов в Италии, таких как помидоры и фрукты, - отрасли с годовым объемом продаж 20 млрд евро и почти 8 млрд евро экспорта. Производство сои и кукурузы также окажется под угрозой, что увеличит расходы производителей мяса и птицы.

По данным местной фермерской организации, в Испании уже нанесены необратимые потери на более чем 3,5 млн гектаров неорошаемых зерновых культур. Некоторые ореховые сады и виноградники с трудом прорастают, а отсутствие цветов не позволяет пчелам производить мед.

Италия пытается действовать до того, как наступит летняя жара. Правительство премьер-министра Джорджи Мелони заявило, что назначит руководителя по чрезвычайным ситуациям с водой, чтобы ускорить работы по инфраструктуре.

Быстро меняющиеся температуры и нехватка воды изменили доступность продуктов, а цены на помидоры - основной продукт местного рациона - выросли на 30% по сравнению с 2022 годом, сказал Фабио Массимо Паллоттини, президент операторов оптового рынка Italmercati.

У других крупных производителей сельскохозяйственных культур перспективы лучше: почти все пшеничные и ячменные поля во Франции находятся в хорошем состоянии в начале сезона, хотя уровень грунтовых вод остается низким. На большей части территории Германии и Польши за последние 30 дней выпало вдвое больше обычного количества осадков.