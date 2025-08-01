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Постепенная отмена прайс-кэпов - путь к конкурентному рынку, - глава АМКУ

Фото: глава АМКУ Павел Кириленко (dn.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Повышение предельных цен на рынке электроэнергии является логичным шагом к более конкурентному ценообразованию и отказу от искусственных ограничений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы АКМУ Павла Кириленко.

"Действительно, прайс-кэпы у нас устанавливает НКРЭКУ, который действует на основании собственных внутренних нормативно-правовых актов и постановлений КМУ в целом. То есть, при установлении должна быть соответствующая аргументация относительно их уровня", - отметил Кириленко.

По его словам, сначала введение прайс-кэпов рассматривалось как временный инструмент для защиты потребителей от резких ценовых колебаний и потенциального роста стоимости ресурса. Однако за годы эти ограничения превратились в постоянный барьер, который сдерживает рынок.

В то же время Кириленко подчеркнул: постепенная отмена или приведение прайс-кэпов к уровню, который действует в ЕС, - это не угроза, а необходимое условие для развития рынка.

"Постепенная отмена прайс-кэпов или их приближение к уровню, который применяется в ЕС, должно повысить конкурентоспособность участников рынка, обеспечить обоснованное ценообразование на РСВ, ВСР, БР и будет предоставлять ценовые сигналы участникам рынка электрической энергии, которые будут базироваться на спросе и предложении, а не на искусственно установленных ограничениях", - сказал он.

 

Напомним, регулятор недавно пересмотрел прайс-кэпы на электроэнергию в вечерний пик - теперь в часы с 17:00 до 23:00 ценовой потолок вырос.

Так, с 1 августа в Украине начали действовать обновленные предельные цены (прайс-кэпы) на рынке электроэнергии, в частности для периода вечернего пика (17:00-23:00), где максимальная цена на РСВ и ВСР может достигать 15 000 грн/МВт-ч, а на балансирующем рынке - 16 000,00 грн/МВт-ч.

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