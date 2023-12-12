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Уступки Венгрии могут стоить должностей высшему руководству ЕС, - Politico

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Уступки Венгрии по вопросу членства Украины могут стоить должностей высшему руководству Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отмечает издание, Венгрия и ее пророссийский премьер Виктор Орбан уже прибегает к откровенному шантажу ЕС.

Для того чтобы страна не блокировала вопрос членства Украины в ЕС, долгосрочного бюджета блока и миграцию, Европейская комиссия намерена предоставить Венгрии доступ к миллиардам средств ЕС, которые были заморожены Брюсселем из-за опасений независимости судебной системы.

Некоторые страны ЕС рассматривают венгерские угрозы как способ получить больше денег от Европейской комиссии, и хотя уступка Орбану сейчас может облегчить ситуацию в краткосрочной перспективе, это может взорвать Евросоюз в долгосрочной перспективе.

Издание отмечает, что если позволить Орбану добиться своего, это также вызовет ярость Европейского парламента в преддверии выборов в ЕС в следующем году и последующего увольнения с высших должностей, в частности для президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, в случае ее желания переизбраться на второй срок.

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС

Напомним, 14-15 декабря состоится саммит лидеров стран ЕС. На нем будут обсуждать несколько вопросов, которые касаются Украины. В частности, начало переговоров о вступлении в ЕС, а также предоставление 50 млрд евро экономической поддержки и выделение еще 20 млрд евро на армию Украины. Кроме того, на повестке дня новый пакет санкций против России.

По данным СМИ, Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой Украины. Президент Владимир Зеленский, находясь в Аргентине, смог пообщаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в преддверии саммита лидеров ЕС.

Европейские СМИ предполагают, что из-за Венгрии начало переговоров о вступлении Украины может быть отложено на март 2024 года.

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ВенгрияЕвросоюзВиктор Орбан